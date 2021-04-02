2 гранда охотятся за Луниным

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Мадридский "Реал" будет не против, если вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин покинет команду в летнее межсезонье.

Президент "сливочных" Флорентино Перес готов отпустить украинском в случае получения адекватного предложения от клуба, где он бы смог развиваться, сообщает "Don Balon".

В услугах Андрея были заинтересованы ряд клубов Примеры - в частности, называли "Гранаду", "Бетис" и "Эйбар".

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Лунин имеет варианты продолжения карьеры и за пределами Испании. За голкипером сборной Украины следит дортмундская "Боруссия", которая ищет 1-го номера. Также определенный интерес проявляет главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

Зинедин Зидан тоже не против отдать Лунина в аренду, но исключительно при условии подписания замены для украинца, поскольку француз не доверяет вратарям, которые находятся в молодежной команде. Фаворит на переезд в Мадрид - это Эдгар Бадия, который защищает цвета "Эльче".

Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За это время провел только 1 матч за "сливочных". В сезонах 2018/20 играл в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В матчах сборной Украины против Франции, Финляндии и Казахстана Лунин не попал в заявку.