Андрей Лунин не имеет стабильной игровой практики в клубе. Фото: ФК "Овьедо".

Голкипер сборной Украины 22-летний Андрей Лунин рассказал о своих перспективах в "Реале".

По словам украинского вратаря, он хочет бороться за место в составе "сливочных" и не исключает аренду ради игровой практики.

"Думаю, всем понятна ситуация, и для меня она понятна. Есть определенные мысли, посмотрим, что получится. В целом, в этом клубе невозможно быть недовольным. Не хватает только игровой практики. В плане тренировок и развития - я доволен. Клуб доволен, а также тренеры. Не все зависит только от тебя, но я делаю все, что я должен делать. Свое дело я делаю, а решение принимать тренеру.

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Аренда? Когда ты год не играешь, то возникают мысли. Посмотрим ближе к лету. У меня контракт с "Реалом", и должны обе стороны идти в одном направлении. Если и я, и клуб, и тренер решим, что мне нужно уйти на год-два ... И уйти так, чтобы всегда играть, а потом вернуться и буду конкурировать в "Реале", то так и будет.

Если клуб решает, что мне будут давать больше времени, то я останусь. Я не рвусь в какой-то другой клуб. У меня мечта - играть в "Реале". А через какое-то способ - остаться в команде или через аренду, но в конце пути я хочу быть в "Реале". Стараюсь идти к своей мечте", - сказал Лунин в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital ".

Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За это время провел только 1 матч за "сливочных". В сезонах 2018/20 играл в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В матчах сборной Украины против Франции и Финляндии не попал в заявку.