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вторник, 25 августа 2020 09:40

Лучший спринтер планеты Усейн Болт заболел Covid-19

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Лучший спринтер планеты Усейн Болт заболел Covid-19
Усэйн Болт принадлежит два мировых рекорда. Фото: Reuters

Лучший спринтер планеты 34-летний Усейн Болт заразился коронавирусом.

Теперь Болт находится на самоизоляции, болезнь протекает безсимптомно, сообщает The Sun.

Ямайский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус через несколько дней после празднования своего дня рождения, которое происходило 21 августа.

На вечеринке было множество известных людей. Среди них - форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.

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Усейн Болт - 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира в беге на спринтерские дистанции. Он обладает мировыми рекордами в беге на дистанции 100 м (9,58 сек) и 200 м (19,19 сек.).

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Дата
25
августа

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