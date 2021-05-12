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среда, 12 мая 2021 14:08

Лучший игрок Нидерландов не сыграет против Украины

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Лучший игрок Нидерландов не сыграет против Украины
Вирджил Ван Дейкне играет с осени. Фото: Global Look Press

Защитник "Ливерпуля" 29-летний Вирджил Ван Дейк сообщил, что пропустит чемпионат Европы-2021, где должен был выступить со сборной Нидерландов.

"С момента травмы я прошёл очень долгий путь. Приходилось делать шаг за шагом. Пока все проходит хорошо, у меня не было никаких осложнений. Недавно я принял решение. Посчитал, что будет правильно не поехать на Евро и приступить к заключительной фазе восстановления во время межсезонья. Я сфокусирован на возвращении в строй к предсезонной подготовке, и это реалистичная цель.

Конечно, чувствую себя опустошенным из-за того, что не сыграю на Евро и не смогу вести за собой свою страну, но мне и всем нужно принять нынешние условия. Считаю, что принял правильное решение, хоть это и трудно", - цитирует Ван Дейка пресс-служба "Ливерпуля".

Нидерланды сыграют в одной группе с Украиной на Евро. Ван Дейк в составе сборной забил 4 гола в 38 матчах.

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Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена в матче с "Эвертоном" в октябре прошлого года. К настоящему моменту футболист продолжает восстановление. Евро-2021 стартует через месяц.

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