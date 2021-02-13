Лучший игрок мира мог играть в чемпионате Украины

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом сезоне "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях. Однако ФИФА признала лучшим футболистом прошлого 2020 форварда "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски.

В декабре в онлайн режиме проводилась церемония The Best 2020. Поляк был признан лучшим футболистом 2020 года. Справедливо. Даже соперники у Роберта были "попсовые", потому что реальных - не было. Многие эксперты удивлялись как вообще Роналду и Месси за плохой 2020 и год попали в трио лучших. Но это имя, бренд. А вот Левандовски доминировал на протяжении всего сезона. Роберт появился форвардом без слабых мест - цеплял мячи, обыгрывал, отдавал, забивал, решал результаты матчей. За 31 матч в Бундеслиге у Роберта 34+4 по системе гол+пас, за 10 матчей в Лиге чемпионов – 15+6. Невероятные индивидуальные цифры Левандовски вместе с командными успехами не оставили выбора экспертам. Роберт – лучший футболист 2020 года.

Роберт забил 63 мяча в форме сборной Польши. Фото Рейтер

Роберту повезло родиться в Варшаве в семье спортсменов - Кшиштоф Левандовски был дзюдоистом, а в свободное время играл в футбол. Мать Ивона - известная в Польше волейболистка.

С детства Роберта известно, что он был одержим футболом. Даже на первой исповеди - большом детском празднике в католической Польше - он попросил ксендза по максимуму сократить процедуру покаяния в грехах, потому что спешил на очередной матч.

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А потом все пошло наперекосяк. В 2005 году заболел раком и умер отец. Сын мужественно воспринял весть. Мать позвонила ему в Варшаву и боялась истерики 17-летнего парня. Однако ее не было:

– Я услышал тебя, мама, - сказал парень.

В следующем году Роберт играет за дочерний клуб варшавской "Легии" и мечтает о временах, когда сможет надеть футболку этого клуба. Однако "Легия" не мечтала о Левандовском. После очередной травмы боссы клуба решили избавиться юноши. Мол, с ним только морока с лечением. Хорошо, что над будущим бомбардиром сжалился третьелиговий "Знич" с Прушкова. За 59 матчей в его футболке Бобек отблагодарил 36 забитыми мячами.

В 2008 его забирает к себе "Лех" из Познани. Левандовски не останавливается и в Екстраклясы - 58 матчей, 32 гола.

За ним выстраивается очередь из "Шахтера", "Днепра", "Металлиста" "Фейеноорда", российских ЦСКА и "Зенита". Но Роберт выбирает "Боруссию" из Дортмунда.

Мирон Маркевич признался, что увидел юного Роберта в матче молодежной сборной Польши и почти договорился о его переезде в Харьков. Но в итоге Левандовски выбрал немецкий Дортмунд.

Роберт является вторым бомбардиром "Баварии" поле Герда Мюллера. Фото Рейтер

В Дортмунде 22-летний Левандовски знакомится с Юргеном Клоппом, становится двукратным чемпионом Германии, финалистом Лиги чемпионов. Имеет в активе покер в ворота "Реала" в матче Лиги чемпионов. Отрабатывает все четыре года контракта и переходит в расположение настоящего монстра - мюнхенской "Баварии". Здесь устанавливает новые бомбардирские достижения - первым из легионеров бундеслиги забивает 30 мячей за сезон, а в матче с "Вольфсбургом" выходит на замену и забивает 5 мячей за 9 минут.

Само собой становится 5-кратным чемпионом Германии. Уже в Германии меняет старую кличку "Бобек" на новую - "Леви". Женится на бывшей каратистке Анне Стахурской. В 2017 году в семье рождается первенец - дочь Клара.

Роберту предлагают контракты гранды мирового футбола, но он подписывает новое соглашение с "Баварией".

– Когда-то мы поедем в Америку, где Роберт будет играть за "Лос-Анджелес", - проговорилась как-то жена. - Но не в ближайшем будущем.

Роберт Левандовски восемь раз подряд признается лучшим футболистом Польши. Является рекордсменом сборной - 63 мяча в 116 матчах.