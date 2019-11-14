Лучший бомбардир в истории сборной Испании объявил о завершении карьеры

Давид Вилья забил за сборную Испании 59 мячей. Фото: рейтер

Испанский нападающий японского клуба "Виссел Кобе" Давид Вилья анонсировал завершение карьеры по окончании нынешнего сезона 2019/20.

"После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня", - написал Вилья в твиттере, информирует "24 канал"

К слову, Вилья перешел в "Виссел Кобе" в января 2019 года на правах свободного агента.

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Давид Вилья наиболее известный по выступлениям за "Барселону", "Атлетико", а также сборную Испании, за которую форвард провел 98 матчей и забил рекордные 59 голов.