Лучший бомбардир в истории "Манчестер Сити" покинет клуб

Серхио Агуэро провел в АПЛ 10 сезонов. Фото: REUTERS

Форвард "Манчестер Сити" 32-летний Серхио Агуэро покинет английский клуб по окончании сезона.

Аргентинец решил не продлевать контракт, который заканчивается летом, сообщает официальный сайт английского клуба.

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Агуэро получит статус свободного агента и сможет перейти в любой клуб бесплатно. Главные претенденты на футболиста - "Барселона" и ПСЖ.

Аргентинский нападающий является лучшим бомбардиром "горожан" за всю историю клуба. За 10 лет в "Манчестере" форвард забил 257 мячей в 384 матчах.



В текущем сезоне Серхио Агуэро провел за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча. В 2011 году "Манчестер Сити" заплатил за аргентинца мадридскому "Атлетико" €37 млн. Агуэро с "Атлетико" выиграл Лигу Европы, а с "Манчестер Сити" 4 раза становился чемпионом Англии. В составе сборной Аргентины провел 97 матчей.