"Боруссия" определилась с ценой на Холанда

Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Дортмундская "Боруссия" хочет получить за форварда 20-летнего Эрлинга Холанада €180 млн.

В "Боруссии" надеются, что такая цена отпугнет топ-клубы, что позволит Холанду остаться в команде еще на один год, сообщает ESPN.

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Такую же тактику дортмундцы использовали в прошлым летом, когда многие интересовались вингером Джейдон Санчо. Несмотря на интерес европейских грандов, игрок сборной Англии остался в Дортмунде.

По сообщению СМИ, интерес к Голанду проявляют "Барселона", "Реал","Челси", "Манчестер Юнайтед","Манчестер Сити" и "Бавария".

Эрлинг Холанд выступает за "Боруссию" Дортмунд с начала 2020 года. К этому защищал цвета австрийского "Зальцбурга".

В потчному сезоне норвежец провел 27 матчей, в которых забил 31 гол.