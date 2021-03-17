Агуэро пожалелся на партнеров работнику стадиона

Серхио Агуэро почти не играет в чемпионате Англии. Фото: Reuters

Нападающий "Манчестер Сити" 32-летний Серхио Агуэро остался недоволен своими одноклубниками после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской "Боруссией" (2:0).

Как сообщает Mirror, после матча Агуэро, направляясь с недовольным видом в раздевалку, сказал одному из членов персонала "Манчестер Сити": "Они не дают мне пас". Аргентинец вышел на замену на 75-й мин. и не отметился результативными действиями.

Контракт форварда с "горожанами" истекает 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что контракт с Агуэро согласовала каталонская "Барселона".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Сити" готов заплатить € 90 млн за обидчика "Шахтера"

Агуэро перешел в "Манчестер Сити" летом 2011 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила €40 млн. Футболист в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в 8 матчах и забил один гол. В Лиге чемпионов на счету Серхио 5 матчей и 2 забитых мяча.