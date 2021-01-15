Лучшего футболиста мира-2007 приглашали в киевское "Динамо"

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом сезоне "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2007 году награду выиграл бразилец Кака.

52-й в истории "Золотой мяч", который вручался в 2007-м году, стал поистине уникальным явлением. Во-первых, наконец были размыты географические границы, и на приз номинировались не только игроки европейских клубов, так что награда теперь присуждалась лучшему футболисту планеты, а не континента. Во-вторых, именно тогда завершалась эпоха, за которой последовало длительное властвование Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Эта сладкая парочка заберёт следующие 11 трофеев из 12, лишь раз допустив к трофею третьего, коим в 2018-м стал Лука Модрич. Кроме того, в 2007-м подошла к концу и бразильская эра: после того, как бороться за "ЗМ" стали не только европейцы, "селесао" забрали пять наград за десять лет. И последним в этом списке стал великолепный полузащитник Кака, который повторил успех Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо. Бразилец не дал начаться эре Роналду и Месси на год раньше: в 2007-м он опередил обоих с разницей в без малого 200 очков. В 2007-м Кака помог "Милану" выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а сразу после получения "Золотого мяча" стал победителем клубного чемпионата мира. В том же году он был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА и лучшим клубным игроком по версии УЕФА.

Полное имя Кака – Рикардо Изексон дус Сантус Лейти. Прозвище своё он получил из-за того, что его младший брат Родриго, будучи совсем маленьким, не мог выговорить "Рикардо" и произносил "Ка", либо "Кака". Обладатель "Золотого мяча" появился на свет 22 апреля 1982 года в Бразилиа в семье инженера-строителя и учительницы начальных классов. Когда Рикардо было 7, они переехали в Сан-Паулу, где Кака пошёл в школу и стал играть в футбол за команду "Альфавилли". В 8-летнем возрасте талантливый юноша попал в поле зрения скаутов из "Сан-Паулу", и оказался в структуре главного клуба штата.

Пиковая карьера Кака пришлась на годы в "Милане". Фото "Милан"

Кака уже в детстве был техничным игроком, но был слабо развит физически. Тем не менее, тренеры высоко ценили его талант, и когда полузащитнику исполнилось 15, он подписал свой первый контракт. В молодёжке "Сан-Паулу" Кака был лидером, однако в 2000-м году его карьера оказалась под угрозой срыва. Ударившись головой о дно бассейна, Рикардо травмировал позвоночник, чудом избежав паралича. Выздоровев, Кака стал очень набожным человеком. Он убеждён, что от страшной травмы его спас Господь. Поэтому после каждого гола полузащитник поднимал руки к небу, благодаря Бога за то, что тот уберёг его и дал возможность играть в футбол. Кроме того, Кака после того случая долгое время отдавал 10% своих доходов в Церковь возрождения во Христе.

Бразилец не дал начаться эре Роналду и Месси на год раньше: в 2007-м он опередил обоих с разницей в без малого 200 очков

В 2001-м 18-летний Кака дебютировал в основной команде "Сан-Паулу", выйдя на поле 1 февраля в матче против "Ботафого". Уже спустя три дня полузащитник открыл счёт голам за "трёхцветных" и в итоге за сезон забил 12 мячей в 27 играх. "Сан-Паулу" стал чемпионом штата, а испанский журнал Don Balón включил бразильца в Топ-100 лучших молодых футболистов мира.

31 января 2002-го состоялся дебют молодого Кака в сборной Бразилии. Полузащитник сыграл в товарищеском матче против Боливии. Приняв участие ещё в нескольких матчах, Кака попал в заявку на победный для "селесао" КМ-2002, но сыграл на турнире всего 25 минут в матче против Коста-Рики.

Выступления талантливого футболиста в "Сан-Паулу" не могли не остаться незамеченными в Европе. И в 2003-м году молодого полузащитника за 8,5 миллионов евро приобрёл "Милан", только что выигравший Лигу чемпионов. Кака с "россонери" дважды дойдёт до финала ЛЧ. Соперником оба раза станет "Ливерпуль", а результаты матчей будут кардинально различаться.

Кака за месяц выступлений в "Милане" добился места в стартовом составе и в первый же сезон помог клубу выиграть Серию А и Суперкубок Италии. Андрей Шевченко, наколотивший тогда в Серии А 24 гола и ставший впоследствии обладателем "Золотого мяча", своей результативностью обязан в том числе и Кака, который снабжал украинского форварда роскошными передачами. Сам бразилец во всех турнирах сезона 2003/04 провёл 45 матчей и отличился 14 раз. Игра Кака так восхитила итальянцев, что его признали футболистом года в Серии А.

Кака выиграл все личные трофеи в 2007 году. Фото Рейтер

Сезон 2004/05 выдался, пожалуй, самым драматичным за время выступления Кака в "Милане". "Россонери" в тот год не смогли выиграть ничего, став вторыми в Серии А и проиграв в финале Лиги чемпионов. Говорить о стамбульских страстях уже излишне: вся красно-чёрная часть Милана рыдала, когда итальянцы, ведя к перерыву 3:0, позволили "Ливерпулю" отыграться и одержать победу в серии пенальти. Кака был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов, однако это стало крайне слабым утешением для бразильца. Чуть подсластить пилюлю ему удалось только посредством победы со сборной на Кубке конфедераций. Спустя 4 года, в 2009-м, Кака ещё раз выиграет с бразильцами этот турнир.

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В сезоне 2005/06 Кака забил 14 мячей в Серии А и стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Однако "Милан" финишировал третьим (до коррупционного скандала, завершившегося выдворением "Ювентуса" в Серию В, "россонери" были вторыми, но впоследствии клуб лишили 30 очков) и не завоевал за год ни одного трофея. В Лиге чемпионов итальянцы дошли до полуфинала, где по итогам двух матчей уступили "Барселоне" со счётом 0:1. КМ-2006 для Кака также сложился не лучшим образом: французы выбили Бразилию из борьбы уже в четвертьфинале. В целом сезон можно было назвать для Рикардо неудачным. Но впоследствии бразилец сделал правильные выводы.

Вот мы и подошли к лучшему сезону в карьере Кака. После поражения в драматичном стамбульском финале "Ливерпулю" миланцы были просто обязаны рано или поздно взять реванш. И судьба предоставила им такой шанс спустя 2 года. Лигу чемпионов 2006/07 "россонери" провели неоднозначно, но с каждой следующей стадией команда прибавляла. "Милан" занял первое место в несложной группе с "Лиллем", "Андерлехтом" и "АЕКом", потерпев в шести матчах два поражения и набрав 10 очков. Затем итальянцы с огромным трудом преодолели барьер 1/8 финала благодаря единственному голу, забитому Кака в овертайме второго матча. В следующем раунде "Милан" победил "Баварию": на "Сан-Сиро" команды сыграли 2:2, а вот в Мюнхене "россонери" забили два безответных гола. Затем с общим счётом 5:3 был сломлен "Манчестер Юнайтед", которому Кака отгрузил три мяча: два на выезде и один дома. Ну а в финале подопечные Карло Анчелотти одержали победу над "Ливерпулем" 2:1 благодаря дублю Филиппо Индзаги. Решающий мяч нападающий забил после передачи Кака.

Кака снова был признан лучшим футболистом года в Италии, лучшим плеймейкером года, лучшим нападающим и клубным футболистом года по версии УЕФА и, в конце концов, лучшим футболистом мира по версии "France Football

Бразилец стал лучшим бомбардиром того розыгрыша ЛЧ, 10 раз поразив ворота соперников. Он снова был признан лучшим футболистом года в Италии, лучшим плеймейкером года, лучшим нападающим и клубным футболистом года по версии УЕФА и, в конце концов, лучшим футболистом мира по версии "France Football". А после выигранного "Миланом" в декабре клубного чемпионата мира Кака признали также лучшим футболистом этого турнира. Именно бразилец забил победный гол "россонери" в финальном матче против "Бока Хуниорс", выигранном итальянцами со счётом 4:2.

После блестящего сезона 2006/07 Кака провёл в "Милане" ещё два убедительных, но бестрофейных года. В январе 2009-го "Манчестер Сити" предложил итальянцам за обладателя "ЗМ" баснословную сумму свыше 100 миллионов фунтов, но Кака не пожелал ехать в Англию. Зато летом бразилец с удовольствием перебрался в Мадрид, а "Милан" получил 67 миллионов евро.

Переход в "Реал" был ошибочным решением. Фото Рейтер

В "Реале" Кака не смог стать ключевой фигурой, какой являлся в прежнем клубе. К тому же, огромную часть сезона 2010/11 бразильцу пришлось пропустить из-за полученной после ЧМ-2010 травмы. Тем не менее, вернувшись в 2011-м на поле после 8-месячного перерыва, Кака стал напоминать себя прежнего. Он выиграл со "сливочными" Кубок Испании, а затем провёл прекрасный сезон 2011/12 и стал с командой чемпионом страны. "Реал" тогда набрал рекордные 100 очков. Кака провёл за сезон 40 матчей и забил 8 мячей. Он также стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов с пятью голевыми передачами. "Реал" дошёл до полуфинала того розыгрыша, где проиграл "Баварии".

Ещё в 2012-м "Милан" попытался вернуть себе бразильского плеймейкера. Но сделать это удалось только через год. В августе 2013-го Кака вернулся на "Сан-Сиро" и провёл за "россонери" полноценный сезон, за который в 37 матчах забил 9 мячей. В январе 2014-го Кака оформил свой сотый гол за "Милан", поразив ворота "Аталанты".

По итогам сезона 2013/14 "россонери" не смогли выйти в Лигу чемпионов, заняв лишь восьмое место в Серии А. В контракте Кака был оговорён пункт, согласно которому стороны расторгают договорённости в случае невыхода клуба в главный еврокубок. Таким образом, в июне бразилец покинул "Милан" и вскоре присоединился к американскому "Орландо Сити". По словам Кака, он давно мечтал играть в США, а клуб он выбрал из-за дружеских отношений с его владельцем. Поскольку сезон в штатах начинался только зимой, на осень Кака вернулся в родной "Сан-Паулу", за который провёл 24 матча и забил три гола. Вернувшись в США, бразилец сыграл за "Орландо" три сезона и в 2017-м объявил о завершении карьеры.

В январе прошлого года Кака женился во второй раз: его избранницей стала бразильская модель Каролина Диас, которая моложе футболиста на 12 лет. У игрока есть двое детей от первого брака. В 2018-м Кака принял участие в предвыборной кампании президента Бразилии Жаира Болсонару, который 1 января 2019-го вступил в должность.