Лучше Украины могла бы быть только Северная Македония – шотландские болельщики

Шотландцы готовы заказывать билет в Катар. Фото: Reuters

Шотландские болельщики остались довольны жеребьёвкой плей-офф отбора к Кубку мира в Катаре. Команда Стива Кларка сыграет дома с Украиной, а победитель пары сразится либо с Уэльсом, либо с Австрией.

Многие и не мечтали о столь удачной жеребьёвке. Шотландцы уже успели виртуально обыграть Украину и думают, что в финале сыграют с Уэльсом, а не Австрией. Многие уже пишут о том, что можно начинать бронировать билеты в Катар, так как Шотландия просто обязана обыгрывать Украину, а затем и Уэльс, либо Австрию, если она, вдруг, сможет пройти в финал. Сообщает footboom.com

Хватало и дурных шуток про Украину. Начиная от того, что "было бы хорошо, если бы их захватила Россия" и до запрета на посещение Шотландии из-за коронавируса.

Интересно, что при этом в соцсетях многие англичане желают успеха Украине в матче с Шотландией, чем вызывают возмущение у шотландцев.

Richard: Ждите Шотландию в Катаре! Можно уже смело бронировать билеты и гостиницы. Украину обыграем без проблем, а с Уэльсом придётся немного повозиться, но тоже не вижу, за счёт чего они могли бы нас обыграть. Там есть только вечнотравмированный Бэйл, без которого это уже совсем другая команда.

Foster: Все уже говорят про финал Шотландия – Уэльс, но я бы не стал недооценивать Австрию. Очень симпатичная команда. Они Украину на Евро обыграли и очень хорошо играли против Италии, но там им немного не повезло. Думаю, что Австрия даже сильнее Уэльса, но многое будет зависеть от того, сможет ли Уэльс сыграть с болельщиками или коронавирус этому помешает.

Delbert: Украина ни разу не проиграла в отборочном турнире, а ведь у них в группе была Франция, а также Финляндия и Босния. Очень солидные соперники. Поэтому я бы не стал недооценивать украинцев. С другой стороны, они выиграли только два матча, поэтому нельзя сказать, что это совсем уж грозная команда. Соперники плюс-минус равные, с небольшим преимуществом у Шотландии.

Joey: Украине сложнее всего, поэтому не верю, что они смогут попасть на чемпионат мира. Получается, что Шотландия сыграет один матч дома и один на выезде. Австрия, если пройдёт Уэльс, первый поединок на выезде, а второй дома. Уэльс и вовсе может оба матча сыграть дома. И только Украина вынуждена будет сыграть два матча на выезде.

Мы едем на чемпионат мира. Судя по наплыву англичан в комментариях, они тоже понимают, что Шотландия спокойно выходит в финал, а затем едет в Катар.

Martin: Украина – самая сильная несеяная команда, поэтому нельзя сказать, что нам повезло сыграть с ними в первом матче. Повезло только в том плане, что в финале будет Австрия или Уэльс. Получается, что в полуфинале у нас более сильный соперник, чем в финале. Поэтому, если мы обыграем Украину, можно будет смело говорить про выход на чемпионат мира.

Kevin: Жеребьёвкой доволен. Мы едем на чемпионат мира. Судя по наплыву англичан в комментариях, они тоже понимают, что Шотландия спокойно выходит в финал, а затем едет в Катар.

Dave: Лучше Украины могла быть только Северная Македония. Остальные сборные сильнее украинцев, поэтому жеребьёвку можно назвать великолепной. И спасибо УЕФА, что избавили нас от Португалии и Италии. Отличный шанс для Шотландии попасть на чемпионат мира.

Aaron: Австрия вообще попала в плей-офф через чёрный вход. УЕФА отчаянно пытается их вытянуть на чемпионат мира, но я не думаю, что они даже Уэльс смогут пройти. Что касается Украины, то они даже Казахстан обыграть не смогли, зачем им ехать на чемпионат мира, для чего? Пусть сидят дома и смотрят на красивый футбол по телевизору.

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Национальная команда Украины сыграет против сборной Шотландии, а затем, в случае успеха, с триумфатором пары Уэльс — Австрия. В других матчах Россия сыграет с Польшей, Швеция с Чехией, Португалия с Турцией и Италия с Северной Македонией.