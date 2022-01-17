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понедельник, 17 января 2022 19:12

Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки

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Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу на летних сборах выгнал с тренировки Олабирана Блессинга Муйиву, который больше известен как Бенито.

23-летний ивуариец завелся во время тренировки, и тренер выгнал его, рассказал защитник столичного клуба Денис Попов.

"Понятное дело, что все хотели проявить себя после прихода Луческу. Луческу все очень сильн уважают. Его слово - закон. Никто не хочет попасть под горячую руку. Он всегда говорит, что на тренировках мы должны беречь друг друга. Потому что нам на следующий день играть. Проявляйте себя на поле, в игре. А тут нужно друг друга чуть-чуть беречь. Он постоянно нам это говорит. Было такое, что искры летели. Это нормально, это футбол.

На предыдущих сборах Луческу выгнал Бенито с тренировки. То, что я помню. Бенито завелся, опасно прыгнул. И Луческу его, по-моему, выгнал, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, не помню. Я не тренировался тогда, на видео видел. Потом пацаны рассказывали, что Бенито с ума начал сходить. И он его выгнал", - сказал Денис Попов YouTube-каналу Pressing.

Бенито пришел в "Динамо" в 2020 году. Контракт действует до 2023-го. Полузащитник не смог закрепиться в киевском клубе и был отдан в аренду сначала в донецкий "Олимпик", а потом в хорватскую "Горицу".

Мирча Луческу возглавил "Динамо" также в 2020 году. В первом же сезоне специалист выиграл с киевским клубом чемпионство и Кубок.

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Дата
17
января

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