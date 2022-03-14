Луческу вступился за российских спортсменов

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу встал на защиту российских спортсменов.

Луческу считает, что россиян не следует отстранять от международных соревнований.

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Никогда не думал, что может начаться война. Украинцы и россияне жили вместе как братья. Это скорее политическая проблема. Украинцы гордятся своей культурой, это будет долгое сражение, в котором никто не выиграет, будут только потери. Страх? Нет, у меня его не было.

Для меня у спорта нет ничего общего с политическими мотивами. Спорт – это культура, они ошибаются. Люди должны продолжать выходить на поле в спортивных соревнованиях. Им это нужно. Я не согласен отбирать у спортсменов право быть чемпионами. Спорт может только помочь", – сказал Луческу сайту Gianluca Di Marzio.

Луческу возглавляет "Динамо" с июля 2020 года. Его соглашение с киевским клубом действует до лета 2024 года. После начала войны России против Украины Луческу вернулся в Бухарест.