Ракицкий наехал на Россию и обвинил ее во лжи

Ярослав Ракицкий почти десять лет играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший защитник российского Зенита и национальной сборной Украины Ярослав Ракицкий поддержал Украину в войне против России.

Ракицкий обратился к россиянам в связи с полномасштабной войной на своей родине.

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"Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим детям, к своей семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!

Погибают мирные украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать! Оставьте нас и нашу Украину! Нет смысла доказывать влияние пропаганды в том, что Россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правды. Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!" – написал футболист Instagram.

Ракицкий расторг контракт с "Зенитом" после начала войны России против Украины. Защитник известен тем, что почти 10 лет защищал цвета "Шахтера" и сборной Украины. После переезда в Россию перестал вызываться в национальную команду.