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суббота, 12 марта 2022 08:55

"Это полная ложь" - агент Луческу о заблокированных средствах тренера в Украине

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&quot;Это полная ложь&quot; - агент Луческу о заблокированных средствах тренера в Украине
Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо"

У главного тренер "Динамо" Мирчи Луческу нет проблем с блокированием денежных средств в Украине.

Об этом агент румынского тренера Аркадий Запорожану рассказал в комментарии "Фокусу".

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"Это полная ложь. У Луческу нет заблокированных денег в Украине, о которых пишут в последние сутки. Эта информация совершенно не соответствует действительности", - сказал Запорожану.

По его словам, информация в СМИ не имеет ничего общего с действительностью.

"Мистер сейчас активно помогает беженцам из Украины и делает это от всей души. То, о чем сообщали медиа в последнее время, - попытка журналистов создать громкий заголовок из того, чего на самом деле нет", - добавил Запорожану.

Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом своем сезоне во главе "Динамо" наставник выиграл все внутренние трофеи. По сообщению СМИ, Румын получает в Украине €1 млн. Ранее Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер".

После начала войны тренер вернулся на родину.

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