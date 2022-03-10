Луческу не может забрать $5 млн со счетов украинских банков

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу из-за нападения РФ на Украину был вынужден покинуть Киев и вернуться в Бухарест.

Луческу в Украине испытывают еще и серьезные финансовые проблемы, сообщает Cancan.ro.

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В частности, на его счетах в украинских банках фактически заблокировано $5. Впервые о проблемах Мирчи с выводом денег из Украины заговорили еще в 2016 году, когда он покидал "Шахтер".

Украинское правительство наложило несколько ограничений, действующих в банковском секторе, в частности, что не позволяет человеку снимать со своих счетов более 500 тыс в течение одного года.

Помочь Луческу с выводом ранее заработанных денег из Украины обещал президент "Динамо" Игорь Суркис, однако в результате дело застопорилось и пока перспективы в этом вопросе остаются туманными.

Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом своем сезоне во главе "Динамо" наставник выиграл все внутренние трофеи. По сообщению СМИ, Румын получает в Украине €1 млн зарплаты. Ранее Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер".