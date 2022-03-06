Семьи футболистов "Динамо" эвакуированы в Румынию. Игроки остаются в Украине

Семьи игроков киевского "Динамо" с детьми эвакуированы в соседнюю Румынию.
Для этого дважды использовался клубный автобус, сообщает "Динамомания".
Женщин и детей при этом сопровождал клубный администратор.
Часть игроков, включая ряд игроков "Динамо" U-19, остается на базе в Вите-Литовской, которая оборудована надежными убежищами.
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Наставник основной команды Мирча Луческу также подтвердил, что его подопечные находятся на клубной базе.
"Я тоже устал, у меня было много работы, и мои мысли о ребятах, которые остались на базе. Они все там. Они стараются держаться вместе. Нам удалось вывезти жен и детей игроков, а футболисты остались на базе в 30 км от Киева", - цитирует румынского специалиста Prosport.
Ранее Луческу помог капитану "Динамо" и его семье выехать в Румынию.
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