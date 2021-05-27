Луческу возглавит греческий клуб с рекордной зарплатой

Разван Луческу уже приводил ПАОК к чемпионскому титулу. Фото: Dynamomania.com

Сын главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу 52-летний Разван продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Новым клубом Луческу-младшего станет ПАОК, сообщает Sport.ro.

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Разван станет самым высокооплачиваемым тренером в Греции. Зарплата Луческу составит €18,5 млн, а в контракте, который будет рассчитан на три года, также будут предусмотрены различные бонусы.

С 2017-го по 2019 год румын уже тренировал ПАОК и приводил клуб к чемпионскому титулу, а также дважды завоевал Кубок Греции.

Последним местом работы Луческу-младшего был клуб "Аль-Хиляль", тренер покинул в начале 2021-го. Разван Луческу известен работой с румынскими клубами, работал на Ближнем Востоке и Греции. Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В первом своем сезоне наставник выиграл все внутренние трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.