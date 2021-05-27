"Дважды обиделся на него" - Луческу рассказал, как ссорился с Гвардиолой

Мирча Луческу и Хосеп Гвардиола. Фото: Павел Паламарчук, РИА Новости.

Наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что дважды ссорился с испанским наставником Хосеп Гвардиола.

Луческу не нравилось, как вел себя испанский тренер во время матчей против "Шахтера".

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"Я дважды обижался на Гвардиолу. В том матче, когда мы выигрывали 1:0 на 86-й или 87-й минуте (домашний матч Лиги чемпионов с "Барселоной" в 2008 году. - Gazeta.ua) и выбили мяч за линию. Нам должны были его вернуть по фэйр-плей. Наши игроки ожидали, что мяч вернут. В результате Андрей Пятов допустил ошибку, и Лионель Месси забил.

Меня оскорбило, что команда такого уровня так себя ведет. Я понимаю, что Гвардиола был молодым, хотел выиграть. После матча я не сдержался, начал кричать на "Барселону", на Гвардиолу, на всех.

Второй раз я обиделся на него в матче с "Баварией". После 0:0 во Львове был ответный матч в Мюнхене. На старте у нас удалили Александра Кучера и назначили пенальти. Я увидел, как Гвардиола прыгает от радости. Мы проиграли 0:7, а Гвардиола продолжал прыгать от радости после пятого и шестого голов. Должно же быть уважение", - сказал Луческу в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital".

Мирча Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер". Стал с командой всего успешным треком в истории клуба. Летом 2020 года подписал контракт с "Динамо" на два года. В первом своем сезоне румынский тренер выиграл все трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Также смог вывести команду в Лигу чемпионов и дойти до 1/8 Лиги Европы, где киевляне проиграли будущему победителю "Вильярреала".