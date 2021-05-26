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среда, 26 мая 2021 18:08

Это мы выиграли, а не "Шахтер" проиграл - Луческу

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Это мы выиграли, а не &quot;Шахтер&quot; проиграл - Луческу
Луческу рассказал о прогрессе "Динамо". Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, как складывался для команды прошлый сезон.

"В начале сезона было довольно тяжело. Игрокам объяснялось, что важно выигрывать матчи у команд чуть слабее нас. Но в первой части сезона мы не обыграли ни одну из команд из топ-4. Ни "Десну", ни "Зарю", ни "Шахтер". Потом еще "Колос" не обыграли".

"Но мы выиграли чемпионат в матчах с другими командами. Во второй части сезона история не повторилась и мы выиграли у всех, кроме "Десны". Это не "Шахтер" проиграл чемпионат, а мы его выиграли. Мы с ними дважды сыграли в УПЛ, проиграли и выиграли. Все матчи выиграть невозможно. Я ребятам сказал, что это они выиграли, а не кто-то проиграл. Сказал, что они были лучше всех остальных".

"Думаю, в новом сезоне будет еще больше интриги. Будет 16 команд, больше матчей", – сказал Луческу.

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В минувшем сезоне киевское "Динамо" выиграло Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины. Команда впервые за несколько лет играла в групповом турнире Лиги чемпионов. В Лиге Европы ее остановил нынешний финалист "Вильярреал".

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