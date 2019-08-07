"Луческу возглавит "Динамо" – румынская пресса

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1044
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2232
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1890
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3996
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12663
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15120
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 756
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2871
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3384
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
6
3
12
15
11
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Видео
Все видео
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Второй тайм игры против "Брюгге" вселил в Хацкевича оптимизм
Второй тайм игры против "Брюгге" вселил в Хацкевича оптимизм
"Динамо" без вариантов проиграло "Брюгге"
"Динамо" без вариантов проиграло "Брюгге"
"Динамо" может купить российского форварда
"Динамо" может купить российского форварда
Украинская теннисистка начала с победы на турнире в Торонто
Украинская теннисистка начала с победы на турнире в Торонто
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3672
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 756
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7461
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2844
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1125
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 18:44

"Луческу возглавит "Динамо" – румынская пресса

1 Комментировать
&quot;Луческу возглавит &quot;Динамо&quot; – румынская пресса
Луческу конфликтовал с руководством Федерации футбола, когда ее возглавлял Григорий Суркис

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу имеет шанс возглавить Динамо.

Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Киевляне уже сообщили 74-летнему специалисту о своем желании видеть его на этом ответственном посту, которую сейчас занимает Александр Хацкевич.

Также Луческу будет присутствовать на матче третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером. Классическое состоится 10 августа, начало в 17:00.

Румынский тренер возглавлял донецкий клуб в течение 12 лет (2004-2016) и получил 8 кубков чемпионов Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мирча Луческу извинился за свои высказывания о Валерии Лобановском

На последних своих работах Луческу провалился. Его освободили из питерского "Зенита" и сборной Турции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Луческу возглавит "Динамо" – румынская пресса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Российские войска перешли границу Грузии

Украинское правительство подписало договор с Кубанью

Приняли жестокий закон

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Серийный убийца нападал только на женщин

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 64601
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 35307
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 34413
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 5 Просмотров: 22312
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 22284
Спорт
Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в "Шахтер" после измены любимой
Будет искать утешение на поле. Борячук возвращается в "Шахтер" после измены любимой Просмотров: 486
Украинка завоевала чемпионство Европы по прыжкам в воду
Украинка завоевала чемпионство Европы по прыжкам в воду Просмотров: 180
"Галатасарай" зовет Яремчука. Клуб сделал официальное предложение
"Галатасарай" зовет Яремчука. Клуб сделал официальное предложение Просмотров: 279
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
6
 1 Просмотров: 3393
Лидер "Брюгге" близок к переходу в "Аякс"
Лидер "Брюгге" близок к переходу в "Аякс" Просмотров: 36
Больше всего комментируют
9
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
7
Зеленский срочно позвонил Путину
6
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
5
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Голосов: 740
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua