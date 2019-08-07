"Луческу возглавит "Динамо" – румынская пресса

Луческу конфликтовал с руководством Федерации футбола, когда ее возглавлял Григорий Суркис

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу имеет шанс возглавить Динамо.

Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Киевляне уже сообщили 74-летнему специалисту о своем желании видеть его на этом ответственном посту, которую сейчас занимает Александр Хацкевич.

Также Луческу будет присутствовать на матче третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером. Классическое состоится 10 августа, начало в 17:00.

Румынский тренер возглавлял донецкий клуб в течение 12 лет (2004-2016) и получил 8 кубков чемпионов Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

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На последних своих работах Луческу провалился. Его освободили из питерского "Зенита" и сборной Турции.