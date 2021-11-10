Луческу убедился, что ему далеко до Лобановского

Мирча Луческу перестал прогрессировать. Фото: "Чемпионат"

Было время, когда Мирча Луческу подвергал сомнению место Валерия Лобановского в десятке лучших клубных тренеров всех времен. Тогда Мирча Михайлович сам оказался на 41-м месте и заявил, что удивлен высоким местом Лобановского, который, мол, за пределами Украины ничего не выигрывал.

Но иногда судьба позволяет себе плохо пошутить над теми, кто слишком уверовал в свою исключительность. В 2020 году Луческу оказался как раз на месте Лобановского. Сначала румынский тренер выдал впечатляющий старт, но затем результаты пошли на убыль.

Прошло полтора года работы бывшего тренера "Шахтера" в Киеве. В первый год Луческу выиграл все украинские трофеи – чемпионат, Кубок и Суперкубок. Здесь можно сказать, что в Украине он выступил не хуже Лобановского.

Но если взглянуть на международную арену, то сравнения кажутся неуместными. Единственное, что смог 76-летний Луческу — вывести команду в Лигу чемпионов в первый же сезон. Однако о самих выступлениях в самом престижном турнире лучше не упоминать. В прошлом году киевляне смогли минимально победить "Ференцварош" и заняли третье место в группе с четырьмя поражениями от "Барселоны" и "Ювентуса".

Тогда нынешний тренер "Динамо" говорил, что это стартовый сезон после четырех лет отсутствия в Лиге чемпионов. Мол, дальше мы будем прогрессировать. Однако в этом сезоне результаты киевлян еще хуже. Их громит "Бавария", дважды обыгрывает кризисная "Барселона". И никакого прогресса не видать.

В то время как Лобановский в первый же свой сезон разгромил гораздо менее кризисную "Барселону" с общим счетом - 7:0. В 1997-99 годах все динамовцы выступали еще и в цветах сборной и тоже каши не портили.

В свой второй год Лобановский дошел из "Динамо" в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в третий — в полуфинал, где лишь несчастный случай лишил его участия в финале.

Можно возразить, что у Лобановского были под руками звезд, которых никогда не будет в Луческу. Но и это будет ложью. Перед самым приходом Лобановского "Динамо" позорно проигрывало в еврокубках "Рапиду" и "Ксамаксу". Игроков называли бесперспективными и бездарными. Но тренер через несколько месяцев вывел их на космическую орбиту.

Перед самым приходом Лобановского "Динамо" позорно проигрывало в еврокубках "Рапиду" и "Ксамаксу"

Здесь следует сказать, что Валерий Васильевич имел игроков, живших в стране, где не принято было ставить высокие цели и трудно трудиться для их достижения. Потому что все это могло развалиться от одного каприза какого-нибудь партийного бонзы. Правда, игроки 1975 и 1986 годов в СССР точно не имели комплекса неполноценности, как те, которым выпало покорять Европу в 1999 году. Потому что в конце 90-х Украина представляла собой довольно печальное постсовковое зрелище.

И даже при таких условиях Лобановский сумел убедить игроков, что они не то, что не хуже, а гораздо лучше "Барселоны". И не только убедил, но и легко доказал это на поле. Ему удавалось за несколько месяцев ломать ущербную психологию и прививать подопечным комплекс победителей. Есть ли у такие таланты у Луческу? Посмотрите на его результаты в этом году.

Журналисты "Франс Футбола" в очередной раз доказали свою профессионализм. Они точно знали, кто достоин первого десятка, а кто пятого.

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Трижды воспитанники Валерия Лобановского выигрывали "Золотой мяч". Победы одерживали Олег Блохин в 1975, Игорь Беланов в 1986 и Андрей Шевченко в 2004 годах. Со сборной СССР Валерий Васильевич выиграл серебряные медали Евро-1988.