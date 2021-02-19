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пятница, 19 февраля 2021 10:36

Луческу становится похожим на Моуриньо: обзор прессы после матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы

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Луческу становится похожим на Моуриньо: обзор прессы после матчей &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot; в Лиге Европы
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинские команды провели первые матчи 1/16 Лиги Европы. "Динамо" дома сыграло вничью с "Брюгге" - 1:1, а "Шахтер" в гостях победил "Маккаби" - 2:0.

Gazeta.ua собрала оценки СМИ матчей представителей Украины в еврокубках.

Сайт "Футбол 24" критикует наставника "Динамо" за оборонительный футбол. За желание не пропустить любой ценой Мирчу Луческу даже сравнивают с Жозе Моуриньо.

"В текущем сезоне АПЛ есть одна команда, которая местами напоминала нынешнее "Динамо"."Тоттенхэм"мог бить фаворитов благодаря нескольким ходам гениальной парочки в атаке, чтобы потом сидеть всю игру в защите, делая это достаточно эффективно. Или не умертвит такой важный первый гол, и потом просто продолжать ждать в море погоды. Вплоть до самого конца встречи, где могло что-то взорваться, но уже слабым и экономным салютом. Луческу сетовал после игры на какой-то непонятный страх, скованность своих креативных игроков. Но похоже на то, что столь бледная атакующая игра стала следствием установок его тренерского штаба. По образцу Моуринью команду так зарядили на заветный ноль сзади, что страх обострить и привезти проблемы сделал свое".

По образцу Моуринью команду так зарядили на заветный ноль сзади, что страх обострить и привезти проблемы сделал свое

Несмотря на уверенную победу в Израиле сайт "Трибуна" критикует лидеров "Шахтера" Тайсона и Марлоса.

"Шахтер" выглядел довольно пассивным в атакующих действиях и крайне слабо нацеленным на попытки войти в штрафную. И еще огромный вопрос, могут ли Тайсон и Марлос в своем возрасте и состоянии организовать более динамичную и агрессивную игру. Символично в этом плане выглядит двойная замена раз двух лидеров, которой оба остались недовольны. Тренерскому штабу непросто управлять игровым временем, когда в команде наметилась явная необходимость в смене поколений, но она все никак не происходит полной мере ".

Соперник киевлян перекрыл все свободные зоны и не дал команде Луческу пространства, пишет сайт Sport.ua.

"Нельзя сказать, что динамовцы не пытались забить второй гол. Пытались, нагнетали, но грамотно играли гости, обязательно нужно отдать им должное: перекрывали зоны, прессинговали, контратаковали. В общем, при такой игре ничья - закономерный результат. Как говорят в подобных случаях, нашла коса на камень "

.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое игроков "Динамо" разрушили план Луческу

Сайт Ua-football.com отмечает надежную игру вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина. Голкипер "горняков" провел уверен матч, в отличие от вратаря "Динамо" Георгий Бущана.

"Трубина мы решили вынести отдельным пунктом. Игроки "Маккаби" не слишком часто беспокоили молодого голкипера, нанеся в створ ворот лишь 3 удара, но с каждым из них Анатолий справился. И самое главное - справился спокойно. Сегодня Трубин уверенно действовал на ленте, а также, в отличие от коллеги по амплуа, который играет за "Динамо", не ошибался на выходах.

Сегодня Трубин уверенно действовал на ленте, а также, в отличие от коллеги по амплуа, который играет за "Динамо", не ошибался на выходах

Но не без минусов. Чтобы стать качественным вратарем по современным меркам, Трубину нужно подтягивать игру ногами. В матче с "Маккаби" точность его передач равнялась 72 процентам, а большинство дальних пасов не доходили до цели. Но уже сейчас видно уровень Анатолия и многим становится понятно, почему именно он стал основным в "Шахтере". Похоже, что эпоха Андрея Пятова уже подошла к концу".

Динамовцы уступили сопернику в середине поля. Поэтому не смогли достичь положительного результата, считает Footboom.com.

"Переходя в тактическому рисунку, трио центрхавов "Брюгге" бороздил середину поля от фланга к флангу, в произвольной формации и сочетании оказываясь то на фланге, то в центре, тем глубже, тем выше".

Ответные матчи состоятся 25 февраля. "Шахтер" начнет игру против "Маккаби" на НСК "Олимпийский" в 19:55, а "Динамо" сыграет в Бельгии в 22:00.

Автор: Сергей Тищенко
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