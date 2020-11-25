Луческу снова пожаловался на судей

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение "Барселоне" (0:4).

Да, первый тайм был получше. Было несколько подходов к воротам соперника, имели несколько шансов. При большем везении могли забить.

Во втором тайме "Барселона" показала свой уровень. Понимаю, что игроки, которые стоят около 400 млн евро не могут... Была разница в уровне, качестве, технике, быстроте решений, движений, комбинаций.

Непонятно, почему бросили играть после первого пропущенного. Очень недоволен, что в редких контратаках отсутствовал последний пас. Мы могли что-то забить. Молодые игроки "Барселоны" переиграли нас. У них очень мобильная команда с большим желанием. Их было невозможно остановить.

Может, удача была на стороне "Барселоны". Первый удар в створ ворот закончился голом. Потом был второй гол после углового и мы уже не играли. Очень много ошибок допустили. Что наибольше расстроило – мы проигрывали единоборства.