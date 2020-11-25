Луческу снова пожаловался на судей

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение "Барселоне" (0:4).
- "Динамо" в первом тайме показало содержательную игру. Что произошло после перерыва?
Да, первый тайм был получше. Было несколько подходов к воротам соперника, имели несколько шансов. При большем везении могли забить.
Во втором тайме "Барселона" показала свой уровень. Понимаю, что игроки, которые стоят около 400 млн евро не могут... Была разница в уровне, качестве, технике, быстроте решений, движений, комбинаций.
Непонятно, почему бросили играть после первого пропущенного. Очень недоволен, что в редких контратаках отсутствовал последний пас. Мы могли что-то забить. Молодые игроки "Барселоны" переиграли нас. У них очень мобильная команда с большим желанием. Их было невозможно остановить.
Может, удача была на стороне "Барселоны". Первый удар в створ ворот закончился голом. Потом был второй гол после углового и мы уже не играли. Очень много ошибок допустили. Что наибольше расстроило – мы проигрывали единоборства.
- Был фол на Вербиче в штрафной "Барселоны"?
У меня уже богатый опыт. Знаю, что в таких матчах судьи обычно принимают сторону сильнейших. Считаю, это пенальти. И в Барселоне не дали пенальти на Буяльском, и здесь тоже. Это пенальти. Даже не обижаюсь, потому что знаю, что всегда помогают сильнейшим.
Судьи иногда принимают сторону больших команд. Это не новость. Заслуженная победа "Барселоны", но мне не понравилось, что с таким счетом проиграли. Мы должны были бороться до конца.
Эпизод с пенальти в наши ворота нужно пересмотреть. Я его не видел.
- Вы потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ.
С самого начала было сложно на что-то рассчитывать с "Ювентусом" и "Барселоной". Мне с самого начала было ясно, что будем бороться за евровесну. Нужно сконцентрироваться на следующий матч, чемпионат. Надеюсь, еще вернутся игроки после ковида.
По Попову было видно, что он не готов. Он только два дня тренировался после ковида в общей группе. Хочется, чтобы поскорее прошел постковидовский период и игроки быстрее вернулись в обойму. Было сложно весь этот период без больных и травмированных, – сказал Луческу в эфире "Футбол 1".
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