Луческу снова пожаловался на судей

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 504
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 720
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2268
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 693
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1710
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6309
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
Почему дубль "Барселоны" разгромил "Динамо".
Почему дубль "Барселоны" разгромил "Динамо".
Как "Динамо" опозорилось против "Барселоны"
Как "Динамо" опозорилось против "Барселоны"
Руководителя стадиона "Десны" избили и бросили в мусорный бак
Руководителя стадиона "Десны" избили и бросили в мусорный бак
"Динамо" могло привезти ничью из Барселоны
"Динамо" могло привезти ничью из Барселоны
Неудачи испанских грандов и неудержимый Роналду: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Неудачи испанских грандов и неудержимый Роналду: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Интервью
1/5
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 162
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 81
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 270
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1656
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 243
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 00:47

Луческу снова пожаловался на судей

  Комментировать
Луческу снова пожаловался на судей
Луческу впервые пропустил четыре мяча с "Динамо". Фото Рейтер

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение "Барселоне" (0:4).

- "Динамо" в первом тайме показало содержательную игру. Что произошло после перерыва?

Да, первый тайм был получше. Было несколько подходов к воротам соперника, имели несколько шансов. При большем везении могли забить.

Во втором тайме "Барселона" показала свой уровень. Понимаю, что игроки, которые стоят около 400 млн евро не могут... Была разница в уровне, качестве, технике, быстроте решений, движений, комбинаций.

Непонятно, почему бросили играть после первого пропущенного. Очень недоволен, что в редких контратаках отсутствовал последний пас. Мы могли что-то забить. Молодые игроки "Барселоны" переиграли нас. У них очень мобильная команда с большим желанием. Их было невозможно остановить.

Может, удача была на стороне "Барселоны". Первый удар в створ ворот закончился голом. Потом был второй гол после углового и мы уже не играли. Очень много ошибок допустили. Что наибольше расстроило – мы проигрывали единоборства.

- Был фол на Вербиче в штрафной "Барселоны"?

У меня уже богатый опыт. Знаю, что в таких матчах судьи обычно принимают сторону сильнейших. Считаю, это пенальти. И в Барселоне не дали пенальти на Буяльском, и здесь тоже. Это пенальти. Даже не обижаюсь, потому что знаю, что всегда помогают сильнейшим.

Судьи иногда принимают сторону больших команд. Это не новость. Заслуженная победа "Барселоны", но мне не понравилось, что с таким счетом проиграли. Мы должны были бороться до конца.

Эпизод с пенальти в наши ворота нужно пересмотреть. Я его не видел.

- Вы потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

С самого начала было сложно на что-то рассчитывать с "Ювентусом" и "Барселоной". Мне с самого начала было ясно, что будем бороться за евровесну. Нужно сконцентрироваться на следующий матч, чемпионат. Надеюсь, еще вернутся игроки после ковида.

По Попову было видно, что он не готов. Он только два дня тренировался после ковида в общей группе. Хочется, чтобы поскорее прошел постковидовский период и игроки быстрее вернулись в обойму. Было сложно весь этот период без больных и травмированных, – сказал Луческу в эфире "Футбол 1".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Динамо" опозорилось против "Барселоны"

После поражения от "Барселоны" "Динамо" потеряло шансы на выход из группы Лиги чемпионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу снова пожаловался на судей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 50248
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 21663
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 14742
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие Просмотров: 10467
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 1 Просмотров: 8505
Спорт
Почему дубль "Барселоны" разгромил "Динамо".
Почему дубль "Барселоны" разгромил "Динамо".
 Просмотров: 72
Как "Динамо" опозорилось против "Барселоны"
Как "Динамо" опозорилось против "Барселоны"
 Просмотров: 99
Чары Луческу закончились. "Динамо" – "Барселона" – 0:4
Чары Луческу закончились. "Динамо" – "Барселона" – 0:4
 Просмотров: 954
"Манчестер Сити" готов предложить Месси контракт на 10 лет
"Манчестер Сити" готов предложить Месси контракт на 10 лет Просмотров: 234
Сабо раскритиковал Вербича
Сабо раскритиковал Вербича Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Голосов: 158
Голосование Кто выиграет первый круг УПЛ?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтер"
Просмотреть