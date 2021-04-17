Луческу сказал, что ему нелегко побеждать "Шахтер"

Мирча Луческу впервые обыграл "Шахтер" в чемпионате. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Шахтером" в 22-м туре УПЛ.

– Если бы "Шахтер" выиграл, они бы приблизились к нам. Тем более у нас сложные следующие игры В случае выигрыша, "Шахтер" усложнил бы ситуацию. Игра была равная, тактическая, у них хороший контроль мяча был, правильно все время строили игру. Мы очень организованы были в обороне, закрывали все зоны, выходили на владеющего мячом, практически не дали создать ни одного момента у наших ворот.

Не было зрелищной игры – это нормально, когда в ней решается очень многое.

С одной стороны была очень техничная команда, с техничными игроками, с другой – очень мощная физически, организованная, которая знала, что делать и как играть, как защитить результат.

Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и перехода в быстрые контратаки со взятием ворот.

Я смотрел хорошо наши прошедшие игры – пара Андриевский и Шепелев играла очень хорошо в Барселоне, плюс Буяльский. К сожалению, травмы одного-второго вывели их из строя, и у нас сменилась середина. В то же время, хорошо дополняла себя пара Сидорчук-Шапаренко.

Я выбрал пару Шепелев-Андриевский, и они сыграли очень хороший матч.

Из-за давления футболисты сегодня много грешили, из-за важности этого матча. Были индивидуальные ошибки, но результат меня удовлетворил. Это не снимает важность победы, то, насколько разумно футболисты сыграли и выполнили установку.

Вы не увидели моих эмоций, потому что мне нелегко, – сказал Луческу.

Он покинул флеш-зону не ответил на вопрос: "Это из-за "Шахтера?"

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Мирча Луческу выиграл первый матч против "Шахтера" в чемпионате. До этого он побеждал только в Суперкубке. Горняки впервые за 5 лет близки к потере титула.