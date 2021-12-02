Луческу разочаровал Суркиса? "Динамо" интересуется португальским тренером

Абел Феррейра успешно работает в Бразилии. Фото: Gettyimages.com/

Киевское "Динамо" контактировало по поводу работы с португальским специалистом 42-летним Абелом Феррейрой, который ныне является главным тренером "Палмейраса".

"Бело-синие" были одним из клубов, пытавшихся договориться с Феррейрой, но получивших от него отказ, сообщает UOL Esporte.

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Также португалец не пожелал продолжать дискуссию о потенциальном трудоустройстве с "Аль-Райяном" (Катар), "Аль-Насром" (Саудовская Аравия), "Фенербахче" (Турция) и "Бордо" (Франция).

Активный интерес к Феррейре проявляет "Лидс", где подыскивают потенциальную замену для Марсело Бьелсы, поскольку контракт аргентинца истекает летом 2022 года.

Абел Феррейра в Европе известен работой с "Брагой" и ПАОКом, а с ноября прошлого года - коуч бразильского "Палмейраса", с которым уже дважды успел выиграть Кубок Либертадорес и стать обладателем Кубка Бразилии. Главным тренером киевского "Динамо" является Мирча Луческу, контракт которого рассчитан до лета 2024 года. По сообщению СМИ, Луческу может возглавить сборную Румынии.