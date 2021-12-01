Луческу снова зовут в сборную Румынии

Мирча Луческу полтора года работает в Киеве. Фото: Reuters

Наставник киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу входит в список специалистов, которых в качестве кандидатов на должность главного тренера национальной команды рассматривает Федерация футбола Румынии (ФФР).

Накануне пост покинул Мирел Редой, у которого 30 ноября истек контракт, а о новом соглашении специалист и ФФР не договорились.

Президент ФФР Разван Бурляну уже пытался договориться о назначении главным тренером сборной Румынии с Георге Хаджи и Разваном Луческу, но в обоих случаях потерпел неудачу.

Сейчас ФФР рассматривает 10 потенциальных кандидатур, чтобы договориться с ними о сотрудничестве. В список входят: Мирча Луческу ("Динамо" Киев), Ангел Йорденеску, Эдвард Йорденеску, Виктор Пицурке, Космин Олерой ("Шарджа"), Дан Петреску ("ЧФР Клуж"), Адриан Урсеа, Адриан Муту, Ласло Белене и Константин Гилке.

При этом вести переговоры с Луческу, Олерой и Петреску ФФР будет крайне непросто, поскольку эти три специалиста сейчас трудоустроены в клубных командах.

Ранее Луческу эмоционально ответил на вопрос о сборной:

"Разве ты не знаешь, сколько мне лет?" - сказал он журналисту.

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Мирча Луческу уже тренировал сборную Румынии. Это было в период с 1981-го по 1986 год, после чего специалист только раз соглашался принять национальную команду (сборную Турции, с которой румын отработал с 2017-го по 2019 год).