Луческу рассказал, сколько зарабатывают игроки "Динамо"

Игроки киевского "Динамо" не могут похвастаться большим заработками в киевском клубе.
По словам наставника команды Мирчи Луческу, сейчас "Динамо" не имеет больших финансовых возможностей, сообщает "Спорт Экспресс".
"У меня в "Динамо" есть ребята, чья зарплата - €200 тысяч в год", - сказал Луческу.
Игроки с такой зарплатой получают менее €20 тысяч в месяц.
По сообщению СМИ больше всего в "Динамо" получают Виктор Цыганков, Жерсон Родригес и Сергей Сидорчук. Их заработки в районе €1 млн в год.
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Следующий свой матч "Динамо" проведет 31-го января на сборах в Турции против чемпиона Болгарии "Лудогорца".
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