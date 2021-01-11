Луческу рассказал о финансовых проблемах "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в киевской команды были финансовые проблемы.
По словам румынского специалиста, из-за недостатка денег "Динамо" отказалось от опытных игроков и легионеров.
"Команда не изменилась, за последние 4-5 лет в "Динамо" были финансовые проблемы. Тогда они отказались от дорогих, опытных игроков и легионеров и были вынуждены играть молодыми игроками из своей академии.
Эти игроки все еще молоды, им нужен опыт и результаты на международном уровне", - цитирует Луческу ProSport.ro.
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Мирча Луческу подписал с "Динамо" контракт на 2 года с опцией продления еще на год.
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