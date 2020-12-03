Мирча Луческу не вспомнил о втором мяче. Фото Рейтер

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.

– Не могу сказать, что мы плохо играли, но наши ошибки в обороне в итоге сказались на счете. У нас было несколько моментов, которые мы не довели до конца. Сказалась индивидуальная сила игроков "Ювентуса". Очень сложно играть в обороне, когда у тебя 21-летние и 18-летние игроки. Допущенные ошибки были фатальными. У "Ювентуса" было 6 моментов – 3 они не забили.

- "Динамо" уверенно идет в чемпионате, но в ЛЧ не так.

Это отсутствие опыта. Я говорю ребятам, что мы постоянно играем на 50%: первый тайм с "Барселоной", первый тайм с "Ювентусом" дома, первый тайм в Будапеште – мы все время не доводим до конца. Мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков.

Есть моменты, когда наши молодые игроки не принимают правильных решений. Например, при 0:1 во втором тайме мы контролировали мяч, хорошо играли. Но одна ошибка – Попов ввел мяч в центре, обрезался, и сразу пошла контратака соперника и мы пропустили. Эти моменты мы не должны допускать. Я говорю игрокам, что они не должны нарушать принципов игры.

Я ребятам говорил, что игроки "Ювентуса" мощные, хорошо оснащены, но они не играют в короткие передачи, им нужны свободные зоны для развития атак. Мы не давали этих возможностей за исключением тех ошибок, когда позволили сопернику приблизиться к воротам и забить голы.

Для нас сейчас самая главная игра против "Ференцвароша". Она позволяет выйти в евровесну, – сказал Луческу.

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Решающую игру за право выступить в Лиге Европы киевляне сыграют в вторнике, 8 декабря, с "Ференцварошем" в Киеве.