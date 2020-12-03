Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса"

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 342
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4743
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Как "Заря" проиграла "Лестеру" в Англии
Как "Заря" проиграла "Лестеру" в Англии
Почему "Ювентус" разгромил "Динамо"
Почему "Ювентус" разгромил "Динамо"
"Интер" и "Боруссия" устроили голевую перестрелку
"Интер" и "Боруссия" устроили голевую перестрелку
"Ювентус" на классе победил "Динамо"
"Ювентус" на классе победил "Динамо"
Каштру прокомментировал победу над "Реалом"
Каштру прокомментировал победу над "Реалом"
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 342
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 189
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 441
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4743
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
1 Просмотров: 324
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 06:43

Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса"

  Комментировать
Луческу прокомментировал поражение от &quot;Ювентуса&quot;
Мирча Луческу не вспомнил о втором мяче. Фото Рейтер

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.

– Не могу сказать, что мы плохо играли, но наши ошибки в обороне в итоге сказались на счете. У нас было несколько моментов, которые мы не довели до конца. Сказалась индивидуальная сила игроков "Ювентуса". Очень сложно играть в обороне, когда у тебя 21-летние и 18-летние игроки. Допущенные ошибки были фатальными. У "Ювентуса" было 6 моментов – 3 они не забили.

- "Динамо" уверенно идет в чемпионате, но в ЛЧ не так.

Это отсутствие опыта. Я говорю ребятам, что мы постоянно играем на 50%: первый тайм с "Барселоной", первый тайм с "Ювентусом" дома, первый тайм в Будапеште – мы все время не доводим до конца. Мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков.

Есть моменты, когда наши молодые игроки не принимают правильных решений. Например, при 0:1 во втором тайме мы контролировали мяч, хорошо играли. Но одна ошибка – Попов ввел мяч в центре, обрезался, и сразу пошла контратака соперника и мы пропустили. Эти моменты мы не должны допускать. Я говорю игрокам, что они не должны нарушать принципов игры.

Я ребятам говорил, что игроки "Ювентуса" мощные, хорошо оснащены, но они не играют в короткие передачи, им нужны свободные зоны для развития атак. Мы не давали этих возможностей за исключением тех ошибок, когда позволили сопернику приблизиться к воротам и забить голы.

Для нас сейчас самая главная игра против "Ференцвароша". Она позволяет выйти в евровесну, – сказал Луческу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" без проблем обыграл "Динамо"

Решающую игру за право выступить в Лиге Европы киевляне сыграют в вторнике, 8 декабря, с "Ференцварошем" в Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 47280
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 34758
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 16443
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 11637
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 11412
Спорт
Как "Заря" проиграла "Лестеру" в Англии
Как "Заря" проиграла "Лестеру" в Англии
 Просмотров: 63
Почему "Ювентус" разгромил "Динамо"
Почему "Ювентус" разгромил "Динамо"
 Просмотров: 459
"Ювентус" без проблем обыграл "Динамо"
"Ювентус" без проблем обыграл "Динамо"
 Просмотров: 549
Одноклубник Малиновского поссорился с тренером в прямом эфире
Одноклубник Малиновского поссорился с тренером в прямом эфире Просмотров: 342
Беларуский футболист вспомнил, как выбирал между "Динамо" и "Ювентусом"
Беларуский футболист вспомнил, как выбирал между "Динамо" и "Ювентусом" Просмотров: 747
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
1
Експеримент
1
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1
В Киеве учащаются ограбления: как уберечься
Голосов: 275
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть