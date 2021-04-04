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воскресенье, 04 апреля 2021 22:25

Луческу прокомментировал побду над "Александрией"

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Луческу прокомментировал побду над &quot;Александрией&quot;
Луческу спас игру заменой. Фото: Reuters

Киевское "Динамо" в гостевом поединке с "Александрией" одержало победу со счетом 2:1. Главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал результат встречи, сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Я уверен, что многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах. "Александрия" очень хорошо, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами.

Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как "Александрия" будет играть. Я поздравляю своих ребят с этой победой. Мы забили два гола, могли забить еще, особенно в первом тайме.

Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра VAR. Но это будет позже", – сказал Мирча Луческу.

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"Динамо" сохранило свой отрыв в семь очков от идущего вторым "Шахтера". До конца чемпионата остается 6 туров. Киевляне впервые за последние четыре года имеют реальные шансы на чемпионство.

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Дата
04
апреля

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