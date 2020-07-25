Луческу приказал вернуть Супрягу в "Динамо"

Владислав Супряга забил больше мячей чем все форварды "Динамо". Фото "Днепр-1"

Арендованный "Днепру-1" форвард "Динамо" Владислав Супряга проведет предсезонный сбор в киевском клубе, сообщает "ТаТоТаке".

На возвращении из аренды 20-летнего украинца лично настаивает новый главный тренер киевлян Мирча Луческу. Румынский специалист видит в нападающем потенциального игрока основного состава. Данный вопрос практически решен.

Аренда футболиста в "Днепре-1" истекает 31 июля. Супряга забил 14 голов (2 с пенальти) и сделал 1 ассист в 24 матчах УПЛ.

Существует большая вероятность, что к новому сезону с "Динамо" будет готовиться и другой арендованный днепрянами динамовец – Сергей Булеца.

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В нынешнем сезоне "Днепр-1" занял седьмое место.