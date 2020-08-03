Луческу приказал остановить все переговоры о трансферах в "Динамо"

Луческу не хочет спешить с покупками футболистов. Фото Рейтер

Ведущий "Циганик Live" на FootballHub Игорь Цыганык рассказал о просьбе главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу приостановить переговоры по новым футболистам.

"Луческу заморозил переговоры, которые велись с потенциальными кандидатами.

"Динамо" интересовалось хавбеком загребского "Динамо" Никола Моро. Даже были близки, чтобы войти в серьезные переговоры. Но цена, которую выставили хорваты – 15 млн евро. Эта сумма для нашего футбола просто несусветная сейчас. Никто такие деньги за него платить не будет.

Сам Луческу приостановил этот момент. Сказал, что времени до октября, когда закроется трансферное окно, будет достаточно времени, чтобы подобрать футболистов, которые нужны. Он хочет построить из тех футболистов, которые есть, костяк команды", – сказал Цыганык.

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"Динамо" пока не продало и не купило ни одного футболиста.