Луческу прибыл в Киев. Хочет посмотреть на "Динамо"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о цели приезда на матч горняков в 3-м туре УПЛ против "Динамо".
Передает Tribuna.com.
"Приехал на матч "Динамо" – "Шахтер", чтобы посмотреть уровень чемпионата Украины. Меня Дарио Срна пригласил.
Потом улетаю в Стамбул на Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", – сказал Луческу.
Ранее появились слухи о приезде Луческу на матч в связи с предложением возглавить "Динамо", румынский специалист опровергнул эту информацию.
В Киев Луческу прилетел в сопровождении своей жены Нелли. В Борисполе его встречал бывший подопечный Вячеслав Шевчук.
"Я не знаю, надолго ли Мистер задержится в Украине", – прокомментировал ситуацию Вячеслав Шевчук.
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Мирча Луческу тренировал "Шахтер" з 2004 по 2016 годы.
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