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суббота, 10 августа 2019 08:47

Луческу прибыл в Киев. Хочет посмотреть на "Динамо"

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Луческу прибыл в Киев. Хочет посмотреть на &quot;Динамо&quot;
Луческу встретил Вячеслав Шевчук

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о цели приезда на матч горняков в 3-м туре УПЛ против "Динамо".

Передает Tribuna.com.

"Приехал на матч "Динамо" – "Шахтер", чтобы посмотреть уровень чемпионата Украины. Меня Дарио Срна пригласил.

Потом улетаю в Стамбул на Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", – сказал Луческу.

Ранее появились слухи о приезде Луческу на матч в связи с предложением возглавить "Динамо", румынский специалист опровергнул эту информацию.

В Киев Луческу прилетел в сопровождении своей жены Нелли. В Борисполе его встречал бывший подопечный Вячеслав Шевчук.

"Я не знаю, надолго ли Мистер задержится в Украине", – прокомментировал ситуацию Вячеслав Шевчук.

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Мирча Луческу тренировал "Шахтер" з 2004 по 2016 годы.

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