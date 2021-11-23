Луческу пожаловался на судей перед матчем против "Баварии"

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданием от матча пятого тура Лиги чемпионов против "Баварии".

Румынский тренер опасается, что судьи будут на стороне немецкого гранда.

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"Играем против немцев, и игра стоит три миллиона. Как вы считаете, они хотят выиграть или нет? Проблемы "Баварии"? Все команды имеют проблемы, они не исключение. "Аугсбург" сделал все возможное, чтобы добиться результата( победил "Баварию" в последнем матче чемпионата Германии -Gazeta.ua). Примерно оборонялись, сражались и добились результата, отдали все силы, конечно, и успех был на их стороне.

Не только фактор денег. Есть в общем-то эта ситуация: и деньги клуба, и традиции, и история, и имидж. Им дают легкую помощь, возьмем эти эпизоды с пенальти в наших матчах против грандов. Нам такие, скорее всего, не дадут. Деньги важные, но это не самое важное", - цитирует тренера сайт "Динамо".

Игра "Динамо" – "Бавария" начнется в 19:45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте. В другом матче группы "Барселона" будет принимать "Бенфику". В турнирной таблице "Бавария" имеет четыре победы. "Барселона" на втором месте с шестью очками. У "Бенфики" - четыре очка, у "Динамо" последняя ступенька и одна ничья в активе.