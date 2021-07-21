Луческу отправил со сборов шестерых футболистов во главе из Супрягой

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу принял решение отправить домой шестерых игроков, не дожидаясь окончания предсезонных сборов.

Сборы покинули нигерийский полузащитник "Динамо" Бенито, нападающий Владислав Супряга, а также молодые футболисты, которые ранее выступали за молодежные команды "Динамо" — защитник Константин Вивчаренко, нападающий Владислав Ванат, защитник Владимир Бражко и, находившийся на просмотре в составе чемпионов Украины полузащитник Андрей Коробенко.

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21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким "Унионом" (Берлин), а на 26 июля запланирован спарринг с испанским "Вильярреалом".