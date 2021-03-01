Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: ФК "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу отказался комментировать поражение "Шахтера" в матче против "Зари".

По его словам, он думает только об игре и результатах своей команды.

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"Я комментирую только игру "Динамо", а не результаты других соперников. У нас молодые игроки, команда учится и становится профессиональнее от игры к игре. Повторюсь, для нас важно сохранить победный ритм. Если победил в 1-м матче, это не значит, что 2-й можно играть спустя рукава.

В этом плане мы должны профессионально расти", - цитирует Луческу официальный сайт "Динамо".

В 16-м туре УПЛ "Шахтер" дома уступил "Заре", а "Динамо" в гостях разгромило ПФК "Львов" - 4:1 Теперь киевляне опережают "горняков" на 4 очка. 3 марта "Динамо" сыграет в Кубу Украины против "Колоса", а "Шахтер" померяется силами с "Агробизнесом".