"Динамо" обыграло "Львов" и оторвалось от "Шахтера"

Виктор Цыганкови и Томаш Кенлджьора стали авторами забитых мячей. Фото: "Львов"

Киевское "Динамо" разгромило в гостях "Львов" - 4:1 и оторвалось от "Шахтера" на 4 балла. Голы у гостей забивали Артем Беседин, Виктор Цыганков (с пенальти), Томаш Кенджера и Богдан Леднев. У хозяев автором единственного мяча стал Назарий Ныч.

Матч начался досадной ошибкой голкипера гостей Ореста Костика. Несильный удар Цыганкова просочился сквозь руки голкипера и несколько напомнил гол Леонида Буряка московском спартаковцу Ринату Дасаеву в далеком 1980 году. Только с той разницей, что тогда мяч закатился в ворота, а сейчас его туда добил Артем Беседин.

Игра проходила сразу после огненного матча - "Шахтер" - "Заря". Было заметно, что скорости в львовском противостоянии намного ниже чем в киевском. Как это ни прискорбно признавать, но нынешнее "Динамо" не готово играть на оборотах, которые включают луганчане и дончане. Имея возможность летом выбирать тренера, Игорь Суркис выбрал синицу в руках. Очевидно, он должен быть доволен локальным результатом, но в перспективе позиций киевлян выглядят неубедительными. И четырехочковый отрыв от "Шахтера" не должен успокаивать. С "Зарей" "Динамо" будет играть уже 14 марта и статус-кво может быстро восстановиться.

Стало понятно, почему Денис Попов легко выиграл борьбу за место в основе у Александра Сироты. Форвард хозяев Назарий Ныч обводил, оббегал и опережал центрбэка "Динамо" в половине случаев. А что будет, когда Сирота выйдет против более классных форвардов?

Непонятна позиция Мирчи Луческу. Автору четвертого гола Богдану Ледневу он дает по 10 минут игрового времени только в каждом четвертом матче. В то время как Владислав Супряга продолжает свою безголевую серию и рискует дотянуть с ней до трехзначной цифры. Микель Дуелунд еще в худшей ситуации - он получает игровое время в каждом десятом матче. Очевидно, что способность Луческу раскрывать таланты кем-то сильно преувеличена.

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После сегодняшнего поражения "Шахтера" "Динамо" набрало 37 баллов. У "Шахтёра"- 33. У "Зари" - 29 и матч в запасе.