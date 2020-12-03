Луческу обвинил обладателя Кубка мира в поражении от "Ювентуса"

Денис Попов провел не лучший матч в Италии. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу обвинил защитника команды Дениса Попова в 2 пропущенных мячах в матче против "Ювентуса".

Об этом рассказал сам Попов после матча в Турине в эфире телеканала "Футбол".

"Луческу говорил выйти на эту игру без давления, потому что с" Ференцварошем "будет финал. И сыграть в свою игру, показать свои лучшие качества. Но, думаю, у нас это сегодня не получилось. Нужно смотреть, как выглядела команда, как играли. На горячую голову ...

Тренер сказал, что мои два мяча. Я посмотрю, сделаю выводы и буду исправлять это", - сказал Денис.

Попов играет за первую команду "Динамо" с сезона 2019/20. Летом 2019 защитник стал обладателем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Ювентус" разгромил "Динамо"

"Динамо" в 5 туре Лиги чемпионов разгромно проиграло "Ювентусу" - 3 0. Следующий свой матч команда Луческу в ЛЧ сыграет против "Ференцвароша".