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четверг, 03 декабря 2020 11:49

Луческу обвинил обладателя Кубка мира в поражении от "Ювентуса"

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Луческу обвинил обладателя Кубка мира в поражении от &quot;Ювентуса&quot;
Денис Попов провел не лучший матч в Италии. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу обвинил защитника команды Дениса Попова в 2 пропущенных мячах в матче против "Ювентуса".

Об этом рассказал сам Попов после матча в Турине в эфире телеканала "Футбол".

"Луческу говорил выйти на эту игру без давления, потому что с" Ференцварошем "будет финал. И сыграть в свою игру, показать свои лучшие качества. Но, думаю, у нас это сегодня не получилось. Нужно смотреть, как выглядела команда, как играли. На горячую голову ...

Тренер сказал, что мои два мяча. Я посмотрю, сделаю выводы и буду исправлять это", - сказал Денис.

Попов играет за первую команду "Динамо" с сезона 2019/20. Летом 2019 защитник стал обладателем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины.

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"Динамо" в 5 туре Лиги чемпионов разгромно проиграло "Ювентусу" - 3 0. Следующий свой матч команда Луческу в ЛЧ сыграет против "Ференцвароша".

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