Луческу не видит перспективы? "Динамо" рискует потерять главный талант

Киевское "Динамо" может потерять одного из главных талантов 21-летнего Георгия Цитаишвили.

В услугах вингера сборной Грузии заинтересован чемпион Словакии "Слован", сообщает Meta-ratings.

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Словацкий клуб хочет сначала арендовать Цитаишвили, а затем иметь возможность полноценного трансфера за €2 млн.

Первую часть сезона 2021/22 Георгий Цитаишвили провел на правах аренды в "Черноморце", где отыграл в 15 матчах и забил один мяч. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 2025 года.

В 2021-м Цитаишвили отказался от украинского паспорта и стал выступать за сборную Грузии. В 2019 году стал обладателем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины и выступал за украинскую "молодежку".

На позиции правого полузащитника у "Динамо" выступают Виктор Цыганков и Александр Караваев.