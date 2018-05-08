Луческу не собирается снова возглавлять "Шахтер"

Луческу думает только о сборной Турции. Фото: Sportobzor.ru

Экс-тренер "горняков", а ныне главный тренер сборной Турции Мирча Луческу не собирается возглавлять "Шахтер". Не возглавит "дончан" и его сын Разван.

"У меня нет предложений от "Шахтера", сейчас я полностью занят в сборной Турции. Что касается моего сына, у него все хорошо в ПАОК. Он должен был выиграть чемпионат Греции, если бы с клуба не сняли девять очков и он не опустился на 2-е место.

В субботу ПАОК сыграет в финале Кубка Греции против АЕК. Проблема в том, что АЕК и "Олимпиакос" отказались сыграть против ПАОК в Салониках. Все, что происходит, – это провокация со стороны афинских клубов, чтобы не позволить ПАОК выиграть чемпионат. Но для меня и для всех болельщиков клуба, именно команда из Салоник является чемпионом Греции.

Так что все новости, что Разван Луческу может возглавить "Шахтер", – слухи. Он останется в ПАОК, чтобы в следующем сезоне взять реванш", - передает слова Луческу tribuna.com.

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Ранее сообщалось, что Луческу может вернуться в Шахтер. Мирча даже приезжал в офис Ахметова.