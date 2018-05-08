Луческу не собирается снова возглавлять "Шахтер"

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Просмотров: 18
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
1 Просмотров: 4158
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1152
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1494
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 729
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 567
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2403
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 10593
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1251
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
4
3
11
6
12
Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом
Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом
Adidas попал в скандал через форму с гербом &quot;СССР&quot;
Adidas попал в скандал через форму с гербом "СССР"
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Андрес Иньеста - &quot;иллюзионист&quot;, который оставил огромный след в истории футбола
Андрес Иньеста - "иллюзионист", который оставил огромный след в истории футбола
Видео
Все видео
"Манчестер Сити" отпраздновал победу в АПЛ, Зинченко едва не сломал кубок
"Манчестер Сити" отпраздновал победу в АПЛ, Зинченко едва не сломал кубок
Футболиста избили игроки его же клуба
Футболиста избили игроки его же клуба
Журналистка избила футбольного фаната микрофоном за домогательства
Журналистка избила футбольного фаната микрофоном за домогательства
"Реал" в большинстве не смог победить "Барселону"
"Реал" в большинстве не смог победить "Барселону"
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
Как "Шахтер" вырвал победу над "Зарей"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
1 Просмотров: 4149
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1152
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 2169
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6039
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2106
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 1548
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 19:41

Луческу не собирается снова возглавлять "Шахтер"

  Комментировать
Луческу не собирается снова возглавлять &quot;Шахтер&quot;
Луческу думает только о сборной Турции. Фото: Sportobzor.ru

Экс-тренер "горняков", а ныне главный тренер сборной Турции Мирча Луческу не собирается возглавлять "Шахтер". Не возглавит "дончан" и его сын Разван.

"У меня нет предложений от "Шахтера", сейчас я полностью занят в сборной Турции. Что касается моего сына, у него все хорошо в ПАОК. Он должен был выиграть чемпионат Греции, если бы с клуба не сняли девять очков и он не опустился на 2-е место.

В субботу ПАОК сыграет в финале Кубка Греции против АЕК. Проблема в том, что АЕК и "Олимпиакос" отказались сыграть против ПАОК в Салониках. Все, что происходит, – это провокация со стороны афинских клубов, чтобы не позволить ПАОК выиграть чемпионат. Но для меня и для всех болельщиков клуба, именно команда из Салоник является чемпионом Греции.

Так что все новости, что Разван Луческу может возглавить "Шахтер", – слухи. Он останется в ПАОК, чтобы в следующем сезоне взять реванш", - передает слова Луческу tribuna.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срна станет тренером киевской команды - СМИ

Ранее сообщалось, что Луческу может вернуться в Шахтер. Мирча даже приезжал в офис Ахметова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу не собирается снова возглавлять "Шахтер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон

"Мы с Юрой молимся разным богам" - Вадим Ильенко умер накануне дня рождения брата

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

Забила ножкой от табурета: под Полтавой нашли две мумии

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

"Каждый день что-то ломается" - открыли самый креативный пространство

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 163150
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 68622
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 45077
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 37352
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 30392
Больше всего комментируют
39
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
16
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
6
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 2799
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua