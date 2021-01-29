Луческу не хотел тренировать "Динамо"

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" 75-летний Мирча Луческу рассказал, как возглавил киевский клуб.

Румынский специалист не сразу принял предложение от братьев Суркисов.

"Братья Суркисы пригласили меня, чтобы поговорить о сотрудничестве. Честно скажу, первой мыслью было сразу же отказаться. Однако они прекрасно знали, кого зовут, и учитывали мое прошлое в "Шахтере". Новости о переговорах попали в СМИ, начались протесты фанатов, и я хотел было отказаться от приглашения. Но президент клуба постоянно звонил мне, мы много общались. В итоге я согласился возглавить "Динамо", - сказал Луческу в интервью "Спорт-Экспресс".

До работы в "Динамо" Луческу 12 лет возглавлял главного конкурента киевлян "Шахтер".

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После первой части сезона "Динамо" занимает первую позицию в турнирной таблице и смогло выйти в 1/16 Лиги Европы.