Луческу взял на второй сбор "Динамо" 31 футболиста

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 8235
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 297
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 90
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3177
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 738
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 801
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 297
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2385
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 243
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 360
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Клопп победил Моуринью в чемпионате Англии
Клопп победил Моуринью в чемпионате Англии
"Ювентус" без Роналду вышел в полуфинал Кубка Италии
"Ювентус" без Роналду вышел в полуфинал Кубка Италии
"Манчестер Юнайтед" проиграл безнадежному аутсайдеру
"Манчестер Юнайтед" проиграл безнадежному аутсайдеру
Тухель дебютировал в "Челси" нулевой ничьей
Тухель дебютировал в "Челси" нулевой ничьей
Как принести своей команде победу за 0.5 секунды до конца игры
Как принести своей команде победу за 0.5 секунды до конца игры
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 1728
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 297
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 1116
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 387
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 216
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 января 2021
Просмотров: 432
Дуня
— Ох, Юро! Велике горе мене посітило! — голос 97-річного Олександра Микитовича тремтить. — Померла моя жінка. Я кидаю справи і ...
пятница, 29 января 2021 10:15

Луческу взял на второй сбор "Динамо" 31 футболиста

  Комментировать
Луческу взял на второй сбор &quot;Динамо&quot; 31 футболиста
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" отправилось на 2-й тренировочный сбор в Турцию.

Наставник команды Мирча Луческу взял в Анталии 31 игрока, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Томаш Кендзера, Сидклей, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Тимчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Юношеской лиге УЕФА

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Микаэль Дуелунд, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Нападающие: Артем Беседин, Владислав Супряга, Жерсон Родригес, Назар Русин, Владислав Ванат.

Не полетел на сборы из-за травмы румынский опорник Тудор Белуце. Владимир Костевич и Никита Бурда продолжают восстанавливаться после травм. Главной сенсацией является отсутствие бразильца Клейтона, который проявил себя на первых сборах в ОАЭ. Присутствующие в списке 2 новых молодых игрока - 17-летний Назар Волошин и на 2 года старше Викентий Волошин.

2-й сбор в Турции продлится с 29 января по 8 февраля. Команда проведет 5 товарищеских матчей: с "Лудогорца", "Динамо" Тбилиси, ЦСКА-1948 "Шкендия-79" и БАТЭ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу взял на второй сбор "Динамо" 31 футболиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Официантка выиграла $35 млн на игровом автомате

Пророссийские активисты подняли восстание в Киеве

Бой под Крутами: юнкера и студенты задержали в 10 раз больше войско врага

Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США

Генерал-лейтенант МВД получил пожизненное заключение

15 человек погибли при пожаре

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 30538
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 24534
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 13779
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 13716
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 13411
Спорт
"Я собираюсь надрать ему задницу" - 40-летний боксер обещает побить Усика
"Я собираюсь надрать ему задницу" - 40-летний боксер обещает побить Усика Просмотров: 27
Четырехкратный чемпион мира по биатлону завершил карьеру
Четырехкратный чемпион мира по биатлону завершил карьеру Просмотров: 162
Сборная Украины узнала соперников в квалификации на Евро
Сборная Украины узнала соперников в квалификации на Евро Просмотров: 153
Клопп победил Моуринью в чемпионате Англии
Клопп победил Моуринью в чемпионате Англии
 Просмотров: 126
Стреляло в спину. Михайлович рассказал, как заболел и боролся с раком крови
Стреляло в спину. Михайлович рассказал, как заболел и боролся с раком крови Просмотров: 279
Больше всего комментируют
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 1287
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть