Луческу взял на второй сбор "Динамо" 31 футболиста

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" отправилось на 2-й тренировочный сбор в Турцию.

Наставник команды Мирча Луческу взял в Анталии 31 игрока, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Томаш Кендзера, Сидклей, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Тимчик.

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Микаэль Дуелунд, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Нападающие: Артем Беседин, Владислав Супряга, Жерсон Родригес, Назар Русин, Владислав Ванат.

Не полетел на сборы из-за травмы румынский опорник Тудор Белуце. Владимир Костевич и Никита Бурда продолжают восстанавливаться после травм. Главной сенсацией является отсутствие бразильца Клейтона, который проявил себя на первых сборах в ОАЭ. Присутствующие в списке 2 новых молодых игрока - 17-летний Назар Волошин и на 2 года старше Викентий Волошин.

2-й сбор в Турции продлится с 29 января по 8 февраля. Команда проведет 5 товарищеских матчей: с "Лудогорца", "Динамо" Тбилиси, ЦСКА-1948 "Шкендия-79" и БАТЭ.