Хмельницкий казнил всех пленных

Богдан Хмельницкий выкупил у татар уцелевших пленных и приказал казнить. Так отомстил за провал битвы под Берестечком 1651-го. Фото: https://www.wilanow-palac.pl

Под горой Батиг у современного села Четвертиновка Гайсинского района Винницкой области 1 июня 1652-го начался бой союзной армии Войска Запорожского и Крымского Ханства против войска Речи Посполитой. Битва завершилась победой союзников.

За год до этого в Берестецкой битве казаки потерпели крупное поражение. На свободные украинские земли возвращались шляхта и магнаты, восстанавливали старые феодальные порядки. Молдавский король Василий Лупула обещал Богдану Хмельницкому союз, но нарушил слово. Отряд сына гетмана Тимоша отправился на Молдову на переговоры. Поляки под руководством коронного гетмана Мартына Калиновского преградили путь неподалеку горы Батиг.

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Там ждало войско гетмана Богдана Хмельницкого и татар. Начался генеральный штурм. По подсчетам погибло 8 тыс. человек и сам гетман Мартын Калиновский.

Хмельницкий выкупил у татар уцелевших пленных и приказал казнить, объясняя поступок местью за Берестечко. В следующие два дня было расстреляно или обезглавлены около 3500 пленных.

Победа казаков привела к отмене Белоцерковского соглашения. В Украине началось массовое восстание против шляхты.

21 августа 1652-го новый союз между Украиной и Молдовой было скреплено династическим браком Тимоша Хмельницкого и Розанды в Яссах.

Гетман Богдан Хмельницкий и король Речи Посполитой Ян II Казимир заключили Зборовский договор 8 августа 1649-го. За ней Польша впервые признала Украинское государство. Соглашение стало следствием Зборовской битвы 6 августа. Казаки получили в ней победу, но окончательно разбить поляков не смогли. Крымский хан не имел интерес в усилении украинского казачества. Добившись своих целей - ослабление Речи Посполитой и казаков, татары заключили соглашение с поляками. Отступили с поля боя, за что получили разрешение грабить поселения и захватывать пленников на пути в Крым.