Родился Супермен

1 июня 1938 года вышел первый номер серии комиксов Action Comics. В них появился известный ныне Супермен.

За сюжетную основу взяли библейскую легенду о Моисее. Его родители, чтобы спасти жизнь сыну, были вынуждены подбросить его чужим людям. То же произошло с Суперменом - родился с именем Кал-Эл на планете Криптон. Незадолго до ее взрыва мальчика отправили на Землю.

В этом первом выпуске комикса Супермен прилетает на Землю, спасает невинную женщину от электрического стула, разбирается с мужем, который бил свою жену, и отправляется на свидание с репортеркой Лоис Лейн. В дальнейшем она будет главной женщиной его жизни, поженятся и будут воспитывать сына.

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Первые экземпляры Action Comics стоили 10 центов, 1995-го на аукционе за них давали уже по $ 75 тыс. В 2011 году оригинальная коллекция комиксов первого года выпуска, принадлежавшая актеру Николасу Кейджу, была продана на аукционе за $ 2,16 млн.

Автор: Вікіпедія Первый комикс о Супермене вышел 1 июня 1938 года

Авторы комикса - сценарист Джерри Сигел и художник Джо Шустер. Последний рисовал персонажа, взяв за основу звезду немого кино Дугласа Фэрбенкс, а его альтер эго, Кларка Кента, - из комбинации себя самого и актера Гарольда Ллойда. Имя также было образовано слиянием имен двух звезд кино - Кларка Гейбла и Кента Тейлора.

Костюм Супермена был основан на героях мифов, в частности Самсоне и Геркулесе. О его создании Сигел позже рассказал так: "Что-то вроде костюма, и пусть у него будет большая S на груди, и плащ, сделаем его настолько красочным, насколько сможем". Знаменитые трусы поверх штанов, взяты из цирковых традиций, вскоре стали основой для костюмов многих будущих супергероев.

Сейчас в киновселенной DC роль Супермена исполняет актер Генри Кавилл. Воплотил его в фильмах "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости". Последний недавно вышла режиссерская версия, что продолжается более трех часов.