Луческу не хочет тренировать сборную Румынии

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: Александр Попов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не желает работать с национальной сборной своей страны.

Луческу считает, что нынешнее поколение сборной Румынии не подходит для его методов работы.

"Я избегаю это молодое поколение, чтобы меня не обвиняли в том, что я препятствую развитию румынской молодежи.

В матче с Северной Ирландией румынам снова не повезло. Голкипер допустил ошибку, которую не скоро повторит. Это невероятная удача для соперника, но есть еще и недостаточная концентрация наших игроков в концовке. Это часто случается", - рассказал Луческу в комментарии Digи Sport.

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Мирча Луческу возглавлял сборную Румынии с 1981 по 1986 годы и выводил ее на Евро-1984.