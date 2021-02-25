Луческу назвал основную цель своей работы в "Динамо"

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" Мирча Луческу считает свое главной целью работы в Киеве вывести команду на новый европейский уровень.

Румынский наставник хочет сформировать новую успешную команду в Украине, сообщает Anadolu Agency.

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"Я изо всех сил стараюсь снова вывести "Динамо" на международный футбольный уровень. Мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате.

Моя основная цель - поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно прекрасно", - сказал Луческу.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Команда лидирует в чемпионате Украины, опережая "Шахтер" на 1 очко. 25 февраля динамовцы сыграют против "Брюгге" в матче 1/16 Лиги Европы. Начало игры в 22:00.