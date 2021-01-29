Луческу на грани срыва - эксперт

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу будет требовать усиления команды во время зимнего трансферного окна.

"Динамо" нужно усиливать отдельные позиции, чтобы бороться за чемпионство с "Шахтером" и удачно выступить в Лиге Европы, рассказал в комментарии 1927.kiev.ua. футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

"Мое мнение - Луческу сейчас на грани срыва. В чемпионской гонке еще ничего не ясно, относится очень большая борьба до упора и ему нужно ее выдержать. Вопрос: сможет ли он с молодыми игроками этого состава ее выдержать? Ответ очевиден: вряд ли. Чемпионская гонка - очень принципиальная тема для Луческу. Не думаю, что молодые игроки в ней получат много игрового времени.

Когда выпадали игроки из коронавирус, некоторые молодые футболисты использовали свой шанс. Например, молодой Руслана Нещерет. О нем заговорили. К нему есть интерес.

Чемпионская гонка - очень принципиальная тема для Луческу. Не думаю, что молодые игроки в ней получат много игрового времени

На первом сборе Выпавшие Тудор Белуце и Беньямин Вербич. Словенец может быть готов к началу чемпионата. Если еще в Виктор Цыганков будет насморк - вообще труба. Все вспомнят, почему отдали Георгия Цитаишвили и остались без вингера.

Луческу меня удивляет. Он принял команду, которой она является сейчас, без усиления, практически. Он работает и нигде нет недовольство тем, что команда не усиливается. Реноме Луческу - быть конкурентоспособной в еврокубках и с "Шахтером". В менеджмента пока что-то не получается с усилениями. Думаю, что Луческу начнет топтать ногами и требовать усиления. Возможно, он уже требует, но в прессе такой информации нет. "Я работаю с футболистами, которые у меня есть. Все вопросы к президенту ", - это он сказал, как профессионал", - сказал Заховайло.

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Сейчас команда идет на первом месте УПЛ и смогла выйти в 1/16 Лиги Европы, где сыграет с "Брюгге".