Луческу ищет нового тренера для "Динамо"

Мирча Луческу хочет видеть еще одного тренера в своем штабе. Фото: ФК "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу хочет усилить тренерский штаб команды.

Румынский специалист находится в поиске футбольного аналитика.

"В тренерском штабе "Динамо" вскоре может произойти усиление. Мирча Луческу активно ищет тренера-аналитика", - сообщает Telegram канал "Бомбардир".

Сейчас в команду румынского специалиста входят итальянец Диего Лонго, молдаванин Эмил Карас, хорват Огнен Вукоевич и украинцы Олег Гусев, Михаил Михайлов, Виталий Кулиба и Владимир Ярмошук.

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Следующий свой матч "Динамо" проведет 12 сентября дома против "Десны".