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вторник, 18 мая 2021 19:16

Луческу хотел бесплатно тренировать "Шахтер"

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Луческу хотел бесплатно тренировать &quot;Шахтер&quot;
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" 75-летний Мирча Луческу предлагал свои услуги "Шахтеру".

Два года назад румынский тренер хотел вернуться в донецкую команду.

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"После сборной Турции мне нужна была пауза. Были проблемы со здоровьем и хотелось побыть дома. Тогда я несколько раз звонил в "Шахтер" и предлагал свои услуги бесплатно.

Говорил, что могу вернуться и помочь молодежи. Процесс становления молодых футболистов достаточно сложный. Я чувствовал, что могу и хочу работать, но "Шахтер" выбрал другой путь и сделал правильно", - сказал Луческу в эфире Football Hub.

Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 годы. Румынский тренер стал больше успешным тренером в истории "горняков".

Летом 2020 возглавил "Динамо". В прошлом сезоне киевляне выиграли все внутренние трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок.

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